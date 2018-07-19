10:19 19.07.2018 | Экономика | Новости
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Япония больше не будет импортировать нефть из Ирана

Японские нефтяные компании намерены полностью прекратить импорт нефти из Ирана. Об этом сообщает местное издание Nikkei.

Япония больше не будет импортировать нефть из Ирана

Как известно, импорт нефти из Ирана намерены перекрыть к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти рассматриваются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Японские поставщики иранской нефти JXTG Holdings и Idemitsu Kosan получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября. К этому времени американцы планируют возобновить действие санкций в отношении Тегерана.

Так, если закупки будут продолжатся США грозят этим компаниям крупными штрафами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия и Америка объявили в Хельсинки о совместных интересах в нефтяной сфере. Это заставило цены на нефть пойти вниз.


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