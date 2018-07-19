Япония больше не будет импортировать нефть из Ирана

Как известно, импорт нефти из Ирана намерены перекрыть к октябрю 2018 года. В качестве альтернативных источников импорта нефти рассматриваются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Японские поставщики иранской нефти JXTG Holdings и Idemitsu Kosan получили от США предупреждение о необходимости полного прекращения импорта к началу ноября. К этому времени американцы планируют возобновить действие санкций в отношении Тегерана.

Так, если закупки будут продолжатся США грозят этим компаниям крупными штрафами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия и Америка объявили в Хельсинки о совместных интересах в нефтяной сфере. Это заставило цены на нефть пойти вниз.