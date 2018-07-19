Из-за закона о "евробляхах" бюджет будет терять ежегодно два миллиарда гривен - Кабмин

Вместе с тем в Кабинете министров отметили, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять два миллиарда гривен. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заключение Кабмина к проекту закона №8487.

Согласно документу, снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет. При этом в законопроект не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше десяти лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около десяти лет, - говорится в заключении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.