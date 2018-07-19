23:47 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199319:Polishuk

Из-за закона о "евробляхах" бюджет будет терять ежегодно два миллиарда гривен - Кабмин

Правительство поддержало проект закона, призванный снизить акцизы на растаможку авто.

Из-за закона о

Вместе с тем в Кабинете министров отметили, что из-за его принятия бюджет ежегодно будет терять два миллиарда гривен. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на заключение Кабмина к проекту закона №8487.

Согласно документу, снижение ставок акцизного налога на легковые транспортные средства может привести к уменьшению поступлений в бюджет. При этом в законопроект не представлены предложения по финансовому обеспечению или покрытию возможных потерь бюджета, что не согласуется со статьей 27 Бюджетного кодекса Украины.

Вместе с тем, отмечают чиновники, введение предложенных ставок акцизного налога, в частности на применяемые легковые авто старше десяти лет, может стать существенным препятствием для наращивания объема производства отечественных легковых транспортных средств.

Кроме того, реализация законодательной инициативы может привести к увеличению объемов ввоза в Украину и легализации уже ввезенных подержанных транспортных средств, преимущественно тех, которые были в пользовании около десяти лет, - говорится в заключении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Молдове машина врезалась в повозку, трое детей погибли В Украине насчитали почти 300 тысяч рабов Денисова просит верховного комиссара ООН и генсека Совета Европы вмешаться в ситуацию с Сенцовым В Швеции второй месяц бушуют обширные пожары
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив