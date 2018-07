Евросоюз ввел квоты на украинскую металлопродукцию

Такие меры были приняты по решению Еврокомиссии в рамках расследования по металлопродукции. Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served, после чего к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

В список запретной металлопродукции попали: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС.

