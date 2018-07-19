Евросоюз ввел квоты на украинскую металлопродукцию

С сегодняшнего дня 19 июля, будут действовать квоты Европейского союза в отношении 11 видов украинской металлопродукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.
Такие меры были приняты по решению Еврокомиссии в рамках расследования по металлопродукции. Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served, после чего к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.
В список запретной металлопродукции попали: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.
Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума.