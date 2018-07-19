10:58 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз ввел квоты на украинскую металлопродукцию

С сегодняшнего дня 19 июля, будут действовать квоты Европейского союза в отношении 11 видов украинской металлопродукции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

Евросоюз ввел квоты на украинскую металлопродукцию

Такие меры были приняты по решению Еврокомиссии в рамках расследования по металлопродукции. Тарифные квоты применяются на основе принципа first come, first served, после чего к следующим поставкам будут применять пошлину в размере 25%.

В список запретной металлопродукции попали: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Украинская сторона убеждена, что ЕС не имеет достаточных оснований для введения тарифных квот, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение ввести квоты на импорт серной кислоты и олеума. 


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