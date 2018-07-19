09:15 19.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Диаспора просит МВФ не требовать повышения цены на газ в Украине

Украинская диаспора просит Международный валютный фонд отказаться от требования повышения цен на газ для Украины.

Диаспора просит МВФ не требовать повышения цены на газ в Украине

Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий направил письмо директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристин Лагард. В нем, в частности, изложена просьба пересмотреть свои требования к правительству Украины для предоставления следующего финансового транша.

Как говорится в обнародованном в четверг, 19 июля, заявлении, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и связанные с этим экономические трудности, Украина продолжает амбициозную программу реформ, пытаясь предотвратить дальнейшее ухудшение уровня жизни населения.

Приостановка следующего финансового транша МВФ поставит под угрозу достаточно хрупкую социально-экономическую ситуацию в Украине, негативно повлияет на программу реформ и создаст экономическую неопределенность. Учитывая вышесказанное, ВКУ призывает МВФ отказаться от своего требования по повышению тарифа на газ украинским домохозяйствам для предоставления следующего финансового транша МВФ.

Предоставление следующего финансового транша МВФ будет способствовать дальнейшим реформам в интересах украинского народа и обеспечит более быстрый рост ВВП, - заявил президент ВКУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина уже год ведет переговоры с МВФ о цене на газ.


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