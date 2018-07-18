21:32 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Нафтогазе" заявили, что их руководство еще не всю премию получило - ФОТО

Менеджмент национальной компании "Нафтогаз Украины" получил только 20,7 миллионов долларов премий.

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Это деньги за уже полученную часть денег, выигранных украинской компанией по результатам решения Стокгольмского арбитража. Об этом в среду, 18 июля, сообщает пресс-служба "Нафтогаза" на своей страничке в Facebook.

По транзитному контракту "Нафтогаз" выиграл около 4,7 миллиардов долларов. Это в дополнение к счетам на 56 миллиардов долларов, которые благодаря результата арбитража спустили в шредер. Премии в мае были выплачены по уже полученной части выигрыша. Арбитры засчитали более двух миллиардов долларов компенсации в счет оплаты газа, который Украина уже получили от Газпрома. Именно эта сумма отражена в отчетности за 2017, с нее уплачены налоги. Именно из этой суммы 1% по решению наблюдательного совета был направлен на премии, - пояснили в компании, добавив, что остальная сумма премий должна быть выплачена после получения остатка суммы.

Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" проголосовала за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским Газпромом. Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров сегодня на заседании запретил выплаты премий и вознаграждений менеджерам государственных компаний.


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