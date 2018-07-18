02:00 18.07.2018 | Экономика | Новости
100199077:nastya

В Гонконге впервые купили компанию за криптовалюту

Это первая подобная практика, когда вся стоимость сделки была оплачена в криптовалюте. Речь идет о продаже компании Ketch’Up, которая специализируется на прокате велосипедов.

В Гонконге впервые купили компанию за криптовалюту

Покупателем стал стартап CyClean. Обе компании находятся в Гонконге.

В ходе сделки были проданы 60% акций компании – половина куплена за токены JPAY, половина – за токены CyClean.

Прокат велосипедов компанией Ketch’UP происходит по следующей схеме: клиент покупает фирменный велосипед за 1600 долларов, а затем может давать его в аренду другим пользователям Ketch’Up. В перспективе, покупка велосипеда окупается и начинает приносить прибыль.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", курс самой популярной виртуальной валюты биткоин подскочил до отметки в 8 554,97 доллара за монету. Об этом передает CoinDesk. За последний сутки рост валюты связан с падением показателей ее "коллег" по цеху. 


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