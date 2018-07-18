Украинцев предупреждают о новой мошеннической схеме в банках

При помощи таких писем мошенники выуживают деньги у людей. Как сообщает в среду, 18 июля, пресс-служба банка, в Украине появился новый вид мошеннической схемы с использованием поддельных писем.

Уже зафиксированы случаи, когда клиентам через различные каналы коммуникаций приходит сообщение о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом Приват24.

В связи с чем банк предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о неожиданных денежных переводах.

Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий Приват24 находится только по адресу www.privat24.ua , - напомнили в банке.

Вместе с тем в пресс-службе пока не уточнили, сколько людей пострадало от новой мошеннической схемы преступников и какие суммы были украдены.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, национализированный ПриватБанк за первый квартал 2018 года получил прибыль в размере 3,7 миллиардов гривен. Чистые процентные доходы банка составили 3,3 миллиардов гривен. А в целом за первый квартал банк заработал 6,7 миллиардов гривен процентных доходов за счет увеличения кредитного портфеля физических лиц на 6% и роста нового портфеля корпоративных клиентов на 18%.