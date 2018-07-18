08:55 18.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия пошла на уступки по транзиту газа через Украину

Трехсторонние консультации представителей Украины, Европейского Союза и России по вопросу подготовки нового контракта на транспортировку российского газа через территорию Украины после 2020 прошел достаточно успешно.

Россия пошла на уступки по транзиту газа через Украину

Как сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина добилась поставленной цели, и Россия и ЕС признали, что новый документ должен готовиться на базе европейского законодательства.

Однако, как пойдет процесс дальше и смогут ли консультации перерасти в прейти в предметные переговоры, пока не ясно. Российская сторона хочет мирного урегулирования спора в Стокгольме, чтоб не возвращать по решению арбитража 2,56 млрд долларов. Украина категорически не согласна на такой вариант.

В ходе переговоров в Берлине ЕС и Россия согласились с предложением Украины готовить новый документ на основе законодательства ЕС, но с учетом того, что Украина постепенно переходит к работе в энергетическом секторе именно по европейским правилам.

По этому поводу вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчевич сказал, что будущий контракт должен полностью соответствовать европейскому праву и другим соглашениям о транзите.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также сообщил о достижении такой договоренности.

На первоначальном этапе консультаций, это была практически основная цель украинской стороны.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина, ЕС и Россия обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину. Встреча в столице Германии состоялась по инициативе местного министра экономики. В ней приняли участие представители от ЕС, Украины и России.


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