Россия пошла на уступки по транзиту газа через Украину

Как сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин, Украина добилась поставленной цели, и Россия и ЕС признали, что новый документ должен готовиться на базе европейского законодательства.

Однако, как пойдет процесс дальше и смогут ли консультации перерасти в прейти в предметные переговоры, пока не ясно. Российская сторона хочет мирного урегулирования спора в Стокгольме, чтоб не возвращать по решению арбитража 2,56 млрд долларов. Украина категорически не согласна на такой вариант.

В ходе переговоров в Берлине ЕС и Россия согласились с предложением Украины готовить новый документ на основе законодательства ЕС, но с учетом того, что Украина постепенно переходит к работе в энергетическом секторе именно по европейским правилам.

По этому поводу вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчевич сказал, что будущий контракт должен полностью соответствовать европейскому праву и другим соглашениям о транзите.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также сообщил о достижении такой договоренности.

На первоначальном этапе консультаций, это была практически основная цель украинской стороны.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Украина, ЕС и Россия обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину. Встреча в столице Германии состоялась по инициативе местного министра экономики. В ней приняли участие представители от ЕС, Украины и России.