08:18 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Рева вновь пообещал повышение пенсий украинцам

Очередное повышение пенсий ждет украинский уже весной 2019. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Рева вновь пообещал повышение пенсий украинцам

Министр утверждает, что следующий этап, который состоится в соответствии с принятым законом в марте 2019 года. Предполагается, что он позволит повысить пенсии тем людям, которые имеют большой стаж, но низкий заработок.

Рева напомнил, что пенсионные выплаты зависят от двух показателей.

Во-первых, это страховой стаж или трудовой стаж. Во-вторых, размер заработной платы, которую человек получал. Когда эти два показателя сопоставить, то можно рассчитать размер выплат на каждого человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Отмечается, что с первого июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия.


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