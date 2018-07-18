Рева вновь пообещал повышение пенсий украинцам

Министр утверждает, что следующий этап, который состоится в соответствии с принятым законом в марте 2019 года. Предполагается, что он позволит повысить пенсии тем людям, которые имеют большой стаж, но низкий заработок.

Рева напомнил, что пенсионные выплаты зависят от двух показателей.

Во-первых, это страховой стаж или трудовой стаж. Во-вторых, размер заработной платы, которую человек получал. Когда эти два показателя сопоставить, то можно рассчитать размер выплат на каждого человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий. Отмечается, что с первого июля планируется два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия.