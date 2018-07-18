Нацбанк на среду ослабил курс гривны

100 долл - 2622,1563 грн;

100 евро - 3069,7584 грн;

10 российских рублей - 4,1998 грн.

При этом регулятор установил на 18 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1048.450109;

Серебро - 13.328509;

Платина - 696.353302;

Палладий - 786.558867.

Напомним, Национальный банк Украины установил на вторник, 17 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2620,6838 грн;

100 евро - 3071,4414 грн;

10 российских рублей - 4,2096 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.