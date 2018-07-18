Наличный доллар в среду немного повысился

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,33 гривен а евро можно купить по 30,87.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,27, продажи 26,27 - 26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1646, продажи - 26,3390 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 29,89 - 30,71, продажи - 30,60 - 31,30 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4168, продажи - 30,8787 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,130, продажи - 4,130 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,835, продажи 4,251 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 17 июля 2018 года, наличный доллар потерял три копейки. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,11 гривен, а евро можно было купить по 30,92 гривен.