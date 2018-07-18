КСУ признал неконституционным ограничение льгот чернобыльцам

Как сообщила пресс-служба суда, суд принял соответствующее решение по делу по конституционному представлению 50 депутатов Верховной Рады. Политики отмечали, что соответствующий закон сузил содержание и объем существующих прав и свобод граждан путем ограничения или отмены предоставленных государством социальных прав в виде льгот, компенсаций.

В связи с чем КСУ подчеркивает, что льготы, компенсации и гарантии являются особой формой возмещения ущерба указанной категории граждан, а поэтому отмена или ограничение этих льгот, компенсаций и гарантий без равноценной их замены может свидетельствовать об отступлении страны от ее конституционного долга.

Уровень социальной защиты лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, должен быть таким, чтобы обеспечивать им достойную жизнь, и не должен зависеть от имущественного положения их семей, - говорится в решении.

КСУ считает, что ограничение льгот чернобильцам привело к снижению уровня их социального обеспечения и фактически является отказом государства от своих обязательств, предусмотренных статьей 16 Конституции Украины.

Подчеркивается, что решением КСУ отменяется действие норм, которые ограничивали выплаты для льготных категорий, связанных с Чернобыльской катастрофой. Решение КСУ является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце апреля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что на социальные программы для чернобыльцев в этом году предусмотрено два миллиарда гривен. Эта сумма - без учета расходов из Пенсионного фонда.

17 апреля парламент поддержал за основу в первом чтении законопроект №6656, которым предлагается предусмотреть, что лица, имеющие статус граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, смогут пользоваться льготами, установленными законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".