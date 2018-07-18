Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине

Правительство также отменило 22 устаревших нормативно-правовых акта из разных сфер в рамках шестого "дерегуляционного Кабмина". При этом во время заседания первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов пояснил, что речь не идет о том, что в Украину приедут нелегальные мигранты. Речь идет о том, чтобы убрать абсолютно абсурдные нормы законодательства, когда человек, который получил в МВД справку на постоянное трудоустройство должен выехать с территории Украины и заехать обратно, - отметил он.

Помимо этого, Кабмин упразднил требование держать трудовые книжки иностранных сотрудников в дипломатическом представительстве, добавил он.

Кабмин также принял решение об изменениях в порядок ведения Государственного земельного кадастра. По словам Нефедова, это позволит сократить количество отказов о внесении ведомостей в Госземкадастр. Он также добавил, что ведомство ожидает сокращение количества отказов на 100 тысяч в год, что сэкономит бизнесу 60 миллионов гривен только прямых расходов.

Напомним, как сообща УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициировал масштабные проверки предприятий лесной промышленности, в связи с большой контрабандой леса.