Кабмин решил улучшить качество мобильной связи

Как отметил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом в основном люди жалуются на цены, отсутствие покрытия и некачественную связь.

По его словам, за пять месяцев этого года комиссия получила большинство жалоб на покрытие, чем за весь последний год.

Животовский считает, что причины жалоб заключаются в том, что в Украине продолжается строительство инфраструктуры, которое продлится еще в этом и следующем году, доступ к инфраструктуре, похищения кабелей, поставщики услуг.

Есть четыре глобальных поставщика услуг мобильной связи. Одна из компаний попала под санкции США и поэтому с апреля не предоставляет сервис оператору, который использует это оборудование. А это 40% оборудования крупнейшего оператора связи в Украине.

Как сообщал "УРА-Информ", 30 июня, в Украине официально вступило в силу решение НКРСИ относительно высвобождения необходимых мобильным операторам радиочастот для связи четвертого поколения 4G-интернета.