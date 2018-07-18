12:38 18.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин решил улучшить качество мобильной связи

Кабинет министров одобрил распоряжение по повышению качества услуг мобильной связи. Такое решение приняли на заседании правительства.

Кабмин решил улучшить качество мобильной связи

Как отметил председатель Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский, около четверти жалоб, поступающих в Комиссию, это жалобы по услугам мобильной связи. При этом в основном люди жалуются на цены, отсутствие покрытия и некачественную связь.

По его словам, за пять месяцев этого года комиссия получила большинство жалоб на покрытие, чем за весь последний год.

Животовский считает, что причины жалоб заключаются в том, что в Украине продолжается строительство инфраструктуры, которое продлится еще в этом и следующем году, доступ к инфраструктуре, похищения кабелей, поставщики услуг.

Есть четыре глобальных поставщика услуг мобильной связи. Одна из компаний попала под санкции США и поэтому с апреля не предоставляет сервис оператору, который использует это оборудование. А это 40% оборудования крупнейшего оператора связи в Украине.

Как сообщал "УРА-Информ", 30 июня, в Украине официально вступило в силу решение НКРСИ относительно высвобождения необходимых мобильным операторам радиочастот для связи четвертого поколения 4G-интернета.


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