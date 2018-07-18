14:57 18.07.2018 | Экономика | Новости
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Еврокомиссия наложила штраф на корпорацию Google

Еврокомиссия оштрафовала материнскую компанию Google Alphabet на рекордную сумму 5,06 млрд долларов за злоупотребление доминирующим положением. 

Еврокомиссия наложила штраф на корпорацию Google

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что претензии к американской компании возникли по так называемому делу об Android. Речь идет о том, что Google пошла на нарушение антимонопольного законодательства.

Вместе стем компания начала предоставлять преимущества своей поисковой и операционной системам за счет производителей смартфонов. При этом, комиссар по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер , это является незаконным.

Также отмечается, что теперь Google должна прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

Стоит добавить, в июне 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Googleна 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства. Тогда нарушение заключалось в том, что компания, используя свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, отдавала незаконное преимущество своему собственному продукту - магазину сравнения покупок Google.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене.


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