Еврокомиссия наложила штраф на корпорацию Google

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Еврокомиссии.

Сообщается, что претензии к американской компании возникли по так называемому делу об Android. Речь идет о том, что Google пошла на нарушение антимонопольного законодательства.

Вместе стем компания начала предоставлять преимущества своей поисковой и операционной системам за счет производителей смартфонов. При этом, комиссар по антимонопольной политике ЕС Маргарет Вестагер , это является незаконным.

Также отмечается, что теперь Google должна прекратить незаконные действия в течение 90 дней. В противном случае компании грозит дополнительный штраф в размере до 5% от дневного оборота Alphabet.

Стоит добавить, в июне 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Googleна 2,42 млрд евро за нарушение правил антимонопольного законодательства. Тогда нарушение заключалось в том, что компания, используя свое доминирующее положение на рынке поисковых систем, отдавала незаконное преимущество своему собственному продукту - магазину сравнения покупок Google.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", корпорация Google решила необычным способом презентовать новую функционал сервиса с помощью рекламы в киевском метрополитене.