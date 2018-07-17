13:55 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Вопрос введения банкнот высших номиналов пока не рассматривается - НБУ

Национальный банк Украины на данный момент не рассматривает вопрос введения в обращение банкнот высших номиналов.

Вопрос введения банкнот высших номиналов пока не рассматривается - НБУ

Регулятор постоянно работает над вопросом оптимизации номинального ряда банкнот. Об этом во вторник, 17 июня, время презентации банкноты номиналом в 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, регулятор внимательно изучает потребности общества и экономики относительно достаточности тех или иных денежных знаков в обращении и считает, что того номинального ряда, который есть, достаточно для проведения расчетов граждан и достаточно для экономики Украины.

Вместе с тем Зайвенко отметил, что вопрос введения банкнот высших номиналов зависит от многих факторов таких, например, как размеров денежных доходов населения, уровня потребительских цен, степени использования имеющихся в обращении банкнот высшего номинала, уровня безналичных расчетов, - пояснил он, добавив, что Национальный банк Украины в своей стратегии отдельным направлением развивает проект безналичных расчетов Cashless economy.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк сегодня представил банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты. Они введут введены в обращение с 25 сентября 2018 года.


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