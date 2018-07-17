15:03 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В "Укравтодоре" констатировали, что по нашим дорогам ездить нельзя

В Украине на сегодняшний день 95% автотрасс находятся в непригодном состоянии. Об этом сообщили в "Укравтодоре" в ответе на информационный запрос РБК-Украина.

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В Госагентстве автодорог отметили, что на данный момент самый большой процент разрушения на дорогах государственного значения наблюдается в Черкасской, Донецкой, Николаевской и Луганской областях.

При этом в ведомстве отметили, что в прошлом году за государственные деньги отремонтировали всего полтора процента украинских дорог.

Вместе с тем в Госагентстве отметили, что в последние годы в дорожной отрасли Украины все же происходят и положительные изменения.

Как сообщал "УРА-Информ", в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе, между украинским государством и Европейским инвестиционным банком была договоренность о выделении займа на 75 млн евро для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".


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