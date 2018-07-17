В НБУ ежегодно изымают из обращения около 800 миллионов банкнот - ФОТО

Национальный банк Украины ежегодно из-за изношенности изымает из обращения около 800 миллионов штук банкнот всех номиналов.
Почти половину из них составляют банкноты номиналом от одной до 20 гривен. Такие данные во вторник, 17 июля, во время презентации банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты представил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
По его словам, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения 749 миллионов штук банкнот на сумму 48 миллиардов гривен. В том числе, банкноты номиналом в 20 гривен - 72 млн штук на сумму почти 1,5 миллиардов гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот, - добавил Зайвенко.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк сегодня представил банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.
Они введут введены в обращение с 25 сентября 2018 года.