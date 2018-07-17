В НБУ ежегодно изымают из обращения около 800 миллионов банкнот - ФОТО

Почти половину из них составляют банкноты номиналом от одной до 20 гривен. Такие данные во вторник, 17 июля, во время презентации банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты представил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения 749 миллионов штук банкнот на сумму 48 миллиардов гривен. В том числе, банкноты номиналом в 20 гривен - 72 млн штук на сумму почти 1,5 миллиардов гривен. Это почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных банкнот, - добавил Зайвенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк сегодня представил банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Они введут введены в обращение с 25 сентября 2018 года.