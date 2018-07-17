В "Нафтогазе" ответили Путину: Спора нет, просто долг отдайте

Он, в частности, написал - во-первых, два спора по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" уже были урегулированы в Стокгольмском арбитраже.

Проблема "всего лишь" в том, что "Газпром" не выполняет этом решение. Во-вторых, по словам директора по развитию бизнеса, "Нафтогаз" готов урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым представители компании недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. "Нафтогаз" требует от "Газпром"а около 12 миллиардов долларов,- напомнил Витренко.

Он также отметил, что в компании уверены в силе своей юридической позиции, поскольку контракт прямо предусматривает право пересматривать транзитный тариф.

Если этот спор будет "регулироваться" в арбитраже, пишет Витренко, то его практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года, - заверил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 16 июля в Хельсинки Путин заявил, что Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину в случае урегулирования спора между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и российской компанией "Газпром" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.