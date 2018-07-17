В Минэнерго намерены изменить нормы потребления газа для населения

Как указано в проекте постановления, предлагается установить потребление газа на одного человека на уровне 5,8 куб.м. в месяц на одного человека в период с апреля по сентябрь, и 8,8 куб.м. на одного человека с октября по март.

В свою очередь, для домохозяйств с плитой и без центрального ГВП норматив может быть установлен на уровне 8,3 куб.м. на одного человека с апреля по сентябрь, и 13,7 куб.м. на одного человека с октября по март.

Для людей, которые используют газовую плиту и водонагреватель, Минэнергоугля предлагает закрепить в размере 20 куб.м. на одного человека, позже 25 куб.м. на одного человека.

В ведомстве добавили, что действовавшие ранее нормы потребления газа являлись заниженными, из-за чего ежегодно граждане Украины безоплатно потребляли 383 млн куб.м. газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинское правительство начало прорабатывать новую формулу цены на газ для населения. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в прошлом отопительной сезоне правительству удалось обойтись без повышения цен на газ для населения. Но на будущие периоды стоит проработать варианты, которые будут соответствовать ценам на европейских рынках.