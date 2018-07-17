17:55 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцев уверяют, что их средняя зарплата выросла более чем на 120 процентов

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в мае 2018 года составила 8725 грн, что на 127,6% выше аналогичного периода прошлого года.

Украинцев уверяют, что их средняя зарплата выросла более чем на 120 процентов

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с апрелем текущего года составил 102,9%.

Отметим, что номинальная заработная плата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления такие как налог на доходы физлиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность населения.

Как сообщал "УРА-Информ", с 1 июля в Укpаине вступили в силу пpавила заокpуглeння общей суммы пpи pасчете наличными, по этому украинцам советуют избавляться от монeт.


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