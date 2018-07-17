Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с апрелем текущего года составил 102,9%.

Отметим, что номинальная заработная плата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления такие как налог на доходы физлиц, военный сбор.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность населения.

Как сообщал "УРА-Информ", с 1 июля в Укpаине вступили в силу пpавила заокpуглeння общей суммы пpи pасчете наличными, по этому украинцам советуют избавляться от монeт.