Средняя заработная плата штатного работника в Украине в мае 2018 года составила 8725 грн, что на 127,6% выше аналогичного периода прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
При этом темп роста средней номинальной заработной платы по сравнению с апрелем текущего года составил 102,9%.
Отметим, что номинальная заработная плата включает должностные оклады, премии, доплаты, надбавки, оплату за неотработанное время, а также обязательные отчисления такие как налог на доходы физлиц, военный сбор.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность населения.
Как сообщал "УРА-Информ", с 1 июля в Укpаине вступили в силу пpавила заокpуглeння общей суммы пpи pасчете наличными, по этому украинцам советуют избавляться от монeт.