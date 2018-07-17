11:39 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинский экспорт в ЕС значительно уменьшился

С начала 2018 года экспорт украинских товаров в страны Евросоюза вырос на 21,3% и составил 8,19 млрд долларов.

Украинский экспорт в ЕС значительно уменьшился

Согласно экспресс-выпуске Госстата, доля ЕС в структуре украинского экспорта составляет 42,1 процента.

Однако, такие данные значильно хуже предыдущих за четырех месяцев нынешнего года. Тогда темпы роста экспорта товаров в ЕС составили 26,6%, а доля ЕС в структуре экспорта - 42,9%.

При этом, импорт европейских товаров в Украину в течение января-мая вырос на 13,4% до 8,91 млрд долларов. Сальдо в торговле с ЕС продолжает быть отрицательным - 720,9 млн долларов. В целом украинский экспорт в течение января-мая вырос на 12,9% до 19,46 млрд долларов.

Среди европейских стран самыми высокими темпами украинский экспорт растет в Латвии, Словакии, Греции, Венгрии, Польше и Германии. Среди стран ЕС наибольший объем товаров был продан в Польшу – на сумму 1,36 млн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за четыре месяца этого года экспорт товаров из Украины в страны ЕС составил 6,6 млрд долларов, увеличившись на 26,6%. Доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составляет 42,9%, а страны Евросоюза остаются основными внешними экономическими партнерами нашей страны.


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