16:40 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина, Россия и ЕС начали обсуждать, как качать газ в Европу

Украина, ЕС и Россия обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину.

Украина, Россия и ЕС начали обсуждать, как качать газ в Европу

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа.

Встреча в столице Германии состоялась по инициативе местного министра экономики. В ней приняли участие представители от ЕС, Украины и России.

Участники обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставки голубого топлива.

Так, во время первой встречи в министерстве экономики Германии стороны обсудили свои исходные позиции и исходя из этого, будет разработана дорожная карта для будущих встреч.

Как сообщал "УРА-Информ", член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко заявил, что сейчас комиссия рассматривает возможности увеличения фонда заработной платы НАЭК "Энергоатом", а также пересмотр тарифа для компании.


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