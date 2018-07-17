Украина, Россия и ЕС начали обсуждать, как качать газ в Европу

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа.

Встреча в столице Германии состоялась по инициативе местного министра экономики. В ней приняли участие представители от ЕС, Украины и России.

Участники обсудили будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставки голубого топлива.

Так, во время первой встречи в министерстве экономики Германии стороны обсудили свои исходные позиции и исходя из этого, будет разработана дорожная карта для будущих встреч.

Как сообщал "УРА-Информ", член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко заявил, что сейчас комиссия рассматривает возможности увеличения фонда заработной платы НАЭК "Энергоатом", а также пересмотр тарифа для компании.