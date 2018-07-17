20:05 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу

В Берлине во вторник, 17 июня, состоялась встреча, по приглашению министра экономики Германии Петера Альтмайєра.

Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу

В ней приняли участие вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики РФ Александр Новак. Стороны обсудили также будущий формат транзита российского газа через Украину после завершения срока действия действующих контрактов на поставки газа.

Об этом говорится в сообщении министерства экономики Германии по итогам первой трехсторонней встречи в Берлине в рамках переговоров относительно транзита газа. По его данным Украина, Европейский союз и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.

При этом Альтмайєр отметил, что сегодняшние переговоры имели особое значение в рамках режима тишины и мирного процесса в Украине. Эти переговоры могут означать новый импульс мирному процессу в целом, - подчеркнул министр экономики Германии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина, ЕС и Россия собралдись в Берлине для обсуждения будущего формата транзита российского газа через Украину.


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