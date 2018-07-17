12:12 17.07.2018 | Экономика | Новости
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"Северный поток" остановился. Украина осталась единственным транзитером в Европу

Газопровод "Северный поток", идущий по дну Балтийского моря из России в Германию, полностью остановился на планово-предупредительный ремонт до конца месяца.

Об этом сообщают европейские газотранспортные операторы.

Остановка газопровода, по которому Евросоюз получает из России 170 млн кубометров газа в сутки, точно совпала с трехсторонними переговорами по вопросам взаимодействия в газовой сфере между Украиной, Россией и Еврокомиссией.

По графику профилактические работы на объекте продлятся до конца этого месяца. За это время произойдет техобслуживание механических частей оборудования и проверка автоматизированных систем для обеспечения надежной работы обеих ниток газопровода в течение года.

Время ремонта магистрали было согласовано и обнародовано еще более чем год назад. Впрочем, этим летом, даже ожидаемые - подобные события, все равно сказываются на ценах спотового рынка.

Основной повесткой переговоров чиновников и руководителей профильных компаний станет обсуждение условий транзита газа через территорию Украины европейским потребителям, в том числе сроков транзитных договоров между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины".

Остановка обоих ниток Nord Stream говорит не только о важности поставок российского газа по этой магистрали, но и о значимости украинского транзита.

Как сообщал "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп не разделяет слова Ангелы Меркель по поводу зависимости Германии от российского газа, а также участие страны в реализации проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Также американский глава государства заверил, что Америка просто так не сдастся в борьбе за европейский рынок.


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