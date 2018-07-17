12:15 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ готов рассмотреть пересмотр тарифа для "Энергоатома"

Член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Коваленко заявил, что сейчас комиссия рассматривает возможности увеличения фонда заработной платы НАЭК "Энергоатом", а также пересмотр тарифа для компании. 

НКРЭКУ готов рассмотреть пересмотр тарифа для

Об этом передает пресс-служба парламента.

Согласно недавно полученным сведениям, НКРЭКУ не всегда выбирает средства, которые сначала были установлены тарифом. Однако, не для кого не секрет, что такой шаг очень важен и влияет на дальнейшее формирование тарифа, отметил Коваленко.

В свою очередь исполняющий обязанности главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский предложил провести внутреннюю дискуссию между нацрегулятором и "Энергоатомом". В частности для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями. 

"При необходимости комитет по вопросам ТЭК готов выступить модератором этой дискуссии", - добавил Домбровский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для Киевводоканала.


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