НКРЭКУ готов рассмотреть пересмотр тарифа для "Энергоатома"

Об этом передает пресс-служба парламента.

Согласно недавно полученным сведениям, НКРЭКУ не всегда выбирает средства, которые сначала были установлены тарифом. Однако, не для кого не секрет, что такой шаг очень важен и влияет на дальнейшее формирование тарифа, отметил Коваленко.

В свою очередь исполняющий обязанности главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский предложил провести внутреннюю дискуссию между нацрегулятором и "Энергоатомом". В частности для того, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

"При необходимости комитет по вопросам ТЭК готов выступить модератором этой дискуссии", - добавил Домбровский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышение тарифов для Киевводоканала.