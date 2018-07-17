11:15 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ будет избегать поддержки бюджетных расходов

Национальный банк Украины в ближайшей перспективе будет избегать финансовой поддержки бюджета.

НБУ будет избегать поддержки бюджетных расходов

Это предусматривает новая стратегия монетарной политики на среднесрочную перспективу, которую накануне утвердил совет НБУ. Как сообщила во вторник, 17 июля, пресс-служба регулятора, стратегия монетарной политики подтверждает необходимость институциональной независимости регулятора.

Она предусматривает, что Национальный банк должен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

При этом новая стратегия сохраняет ключевые элементы режима инфляционного таргетирования, определяет основные цели монетарной политики, принципы, инструменты и направления их эволюции на среднесрочную перспективу.

Стратегия монетарной политики также нацелена на инфляцию на уровне 5% плюс-минус один процентный пункт к концу 2019 года. После этого цель в 5% станет постоянной и будет оставаться без изменений в среднесрочной перспективе, - заверили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины готовится запустить в оборот банкноту 20 гривен нового образца. Как сообщает в понедельник, 16 июля, UBR, уже завтра регулятор намерен презентовать ее журналистам в 11 часов утра.


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