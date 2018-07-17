НБУ будет избегать поддержки бюджетных расходов

Это предусматривает новая стратегия монетарной политики на среднесрочную перспективу, которую накануне утвердил совет НБУ. Как сообщила во вторник, 17 июля, пресс-служба регулятора, стратегия монетарной политики подтверждает необходимость институциональной независимости регулятора.

Она предусматривает, что Национальный банк должен избегать любых форм фискального доминирования, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

При этом новая стратегия сохраняет ключевые элементы режима инфляционного таргетирования, определяет основные цели монетарной политики, принципы, инструменты и направления их эволюции на среднесрочную перспективу.

Стратегия монетарной политики также нацелена на инфляцию на уровне 5% плюс-минус один процентный пункт к концу 2019 года. После этого цель в 5% станет постоянной и будет оставаться без изменений в среднесрочной перспективе, - заверили в НБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины готовится запустить в оборот банкноту 20 гривен нового образца. Как сообщает в понедельник, 16 июля, UBR, уже завтра регулятор намерен презентовать ее журналистам в 11 часов утра.