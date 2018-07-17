11:58 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк показал новую банкноту в 20 гривен

Сегодня 17 июля Национальный банк Украины, предоставит украинцам новую банкноту номиналом 20 гривен образца 2018 году с обновленным дизайном и усовершенствованной системой защиты.

Нацбанк показал новую банкноту в 20 гривен

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отметим, что обновления банкнот гривни Национальный банк начал с банкнот номиналом 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года.

Как сообщалось, директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко осенью 2017 года заявлял, что Национальный банк готовит обновление дизайна всей линейки банкнот.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины установил курс украинской гривны на уровне: 100 долл - 2620,6838 грн; 100 евро - 3071,4414 грн; 10 российских рублей - 4,2096 грн. При этом регулятор установил на 17 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций.


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