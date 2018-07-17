07:00 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник укрепил гривну

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 17 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник укрепил гривну

100 долл - 2620,6838 грн;

100 евро - 3071,4414 грн;

10 российских рублей - 4,2096 грн.

При этом регулятор установил на 17 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1046.259647;

Серебро - 13.359727;

Платина - 706.784032;

Палладий - 791.125784.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2623,3225 грн;

100 евро - 3054,3344 грн;

10 российских рублей - 4,2112 грн.

Как сообща УРА-Информ, правление Национального банка Украины, действуя на основе закона "О банках и банковской деятельности", приняло решение оставить учетную ставку на планке 17% годовых.

Эксперты Национального банка Украины, проанализировав ситуацию и полученные по ней данные и приняли соответствующее решение.

При этом регулятор объяснил, что монетарные условия пока что ощутимо жесткие, чтобы предоставить падение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.


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