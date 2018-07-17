Наличный доллар во вторник упал до 26,28 гривен

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,11 гривен а евро можно купить по 30,92 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,23, продажи 26,20 - 26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1135, продажи - 26,2875 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,73, продажи - 30,65 - 31,42 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4745, продажи - 30,9228 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,140, продажи - 3,450 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,847, продажи 4,250 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 16 июля 2018 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,31 гривен, а евро можно было купить по 30,89 гривен.