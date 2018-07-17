11:59 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 26,28 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 17 июля 2018 года, наличный доллар потерял три копейки.

Наличный доллар во вторник упал до 26,28 гривен

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,11 гривен а евро можно купить по 30,92 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,23, продажи 26,20 - 26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1135, продажи - 26,2875 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,73, продажи - 30,65 - 31,42 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4745, продажи - 30,9228 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,140, продажи - 3,450 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,847, продажи 4,250 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 16 июля 2018 года, наличный доллар потерял копейку. Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,31 гривен, а евро можно было купить по 30,89 гривен.


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