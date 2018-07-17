20:59 17.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Климкин отметил слаженность украинской делегации на трехсторонних переговорах по газу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил слаженность действий украинской делегации на трехсторонних переговорах по газу, которая состоялась во вторник, 17 июля, в Берлине.

Климкин отметил слаженность украинской делегации на трехсторонних переговорах по газу

Как написал министр в своем Twitter, он благодарен коллегам из "Нафтогаза Украины", Андрею Коболеву и Юрию Витренко, за согласованную и креативную совместную командную работу. Это был классный тандем, - отметил министр, подчеркнув, важность применения Украиной единых с Европой энергетических правил.

Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью совместного европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: выходим из совместных позиций, - написал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел впервые возглавил делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу.

Во время переговоров, которые проходили в прошлые годы, украинскую делегацию возглавлял министр энергетики страны.


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