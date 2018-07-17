Климкин отметил слаженность украинской делегации на трехсторонних переговорах по газу

Как написал министр в своем Twitter, он благодарен коллегам из "Нафтогаза Украины", Андрею Коболеву и Юрию Витренко, за согласованную и креативную совместную командную работу. Это был классный тандем, - отметил министр, подчеркнув, важность применения Украиной единых с Европой энергетических правил.

Мы договорились с Еврокомиссией о принципах применения европейских энергетических правил в Украине. Мы должны стать частью совместного европейского рынка. Это будет лучшей гарантией для нас и для ЕС: выходим из совместных позиций, - написал Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел впервые возглавил делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу.

Во время переговоров, которые проходили в прошлые годы, украинскую делегацию возглавлял министр энергетики страны.