Детройтский автосалон могут перенести

Сейчас организаторы автосалона рассматривают наиболее перспективный временной отрезок для американского рынка. Кроме этого ведутся переговоры с машиностроителями, что нужно для создания стратегии, которая принесет предельную выгоду обеим сторонам.

Вероятно, Детройтское мотор-шоу перенесут на июнь. В следующем году мероприятие пройдет в обычные сроки, а спустя один год – в новые. Такое решение обусловлено большим соперничеством со стороны выставки потребительской электроники CES. Стоит также сказать, что первый раз Детройтское автошоу прошло в январе 1899г, с тех пор сроки его проведения не менялись.

Кроме этого, автомобильная выставка может поменять название, это заявление сделал глава Ассоциации автодилеров Детройта. Сейчас момент поступило около 10-ти предложений нового названия.