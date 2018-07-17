03:00 17.07.2018 | Экономика | Новости
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Детройтский автосалон могут перенести

Зарубежные СМИ пишут, ссылаясь на главу Ассоциации автомобильных дилеров Детройта, финальное решение о переносе даты проведения мотор-шоу будет озвучено 24 июля.

Детройтский автосалон могут перенести

Сейчас организаторы автосалона рассматривают наиболее перспективный временной отрезок для американского рынка. Кроме этого ведутся переговоры с машиностроителями, что нужно для создания стратегии, которая принесет предельную выгоду обеим сторонам.

Вероятно, Детройтское мотор-шоу перенесут на июнь. В следующем году мероприятие пройдет в обычные сроки, а спустя один год – в новые. Такое решение обусловлено большим соперничеством со стороны выставки потребительской электроники CES. Стоит также сказать, что первый раз Детройтское автошоу прошло в январе 1899г, с тех пор сроки его проведения не менялись. 

Кроме этого, автомобильная выставка может поменять название, это заявление сделал глава Ассоциации автодилеров Детройта. Сейчас момент поступило около 10-ти предложений нового названия.


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