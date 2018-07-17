Джефф Безос назван богатейший человек современности

На сегодняшний день его состояние оценивается в 151 миллиард долларов. Об этом свидетельствует индекс миллиардеров Bloomberg.

По данным аналитиков издания, вторым в списке стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, капитал которого на 46 миллиардов долларов меньше. Безосу удалось побить рекорд Гейтса, установленный в 1999 году. Тогда его состояние оценивалось в сто миллиардов долларов, что с поправкой на инфляцию равносильно сегодняшним 149 миллиардам долларов.

Таким образом, Безос стал богатейшим человеком с 1982 года, когда впервые был опубликован рейтинг самых богатых людей Forbes, - подчеркивает агентство.

Третий в индексе - председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет - 83 миллиардов долларов, четвертый - основатель Facebook Марк Цукерберг - 82,8 миллиардов долларов.

Пятерку самых богатых людей мира замыкает основатель и бывший президент Inditex Амансио Ортега. Его состояние агентство оценило в 74,8 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом годе основатель Microsoft Билл Гейтс на был самым богатым человеком мира. Соответствующие рейтинги обнародованы на сайтах Forbes и Bloomberg. Согласно данным рейтинга, создатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос опустился на второе место с состоянием 88,7 миллиардов долларов.