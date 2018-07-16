13:32 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине в июне выросли цены на алкоголь - Госстат

В июне текущего года по сравнению с маем цены на пиво, вино и сигареты выросли.

В Украине в июне выросли цены на алкоголь - Госстат

В частности, бутылка пива объемом 0,5 литров подорожала на четыре копейки и стоит 14,51 гривен. Такие данные в понедельник, 16 июня сообщила Государственная служба статистики.

Так, по данным ведомства, сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 80 копеек и стоят на сегодняшний день 25,32 гривен за пачку, сигареты с фильтром медиум класса - на 76 копеек - до 30,15 гривен, сигареты с фильтром премиум класса - на 69 копеек - до 36,41 гривен, а сигареты без фильтра - на 33 копейки до 23 гривен за пачку.

В то же время за месяц в Украине незначительно подешевела водка. В частности, бутылка этого напитка объемом 0,5 литров "упала" в цене на девять копеек и продается в среднем по 81,93 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за год алкоголь в Украине подорожал почти на 11%.

При этом, в дальнейшем ожидается подорожание алкогольных напитков в связи с решением правительства повысить минимальные розничные цены на спиртное.


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