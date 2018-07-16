15:31 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Колбаса, мясо и курятина подешевели в Украине

Все виды мяса упали в цене в Украине за месяц. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

Колбаса, мясо и курятина подешевели в Украине

В частности, в июне по сравнению с маем, стоимость 1 кг говядины упала на 7 копеек до 124,41 грн.

Также подешевела свинина - на 86 копеек за килограмм. Так, в июне 1 кг свинины стоил в среднем 114,28 гривны.

Стоимость тушки куриной снизилась в цене. В июне 1 кг тушки куриной в среднем стоил 54,78 грн. Стоимость куриного филе за месяц не изменилась и осталась на уровне 89,85 грн за кг.

Среди других продуктов подешевели крупы: гречневая - на 20 коп. до 17,18 грн за кг, пшено - на 44 коп.

В то же время, за месяц в Украине подорожала мука пшеничная - на 10 коп. до 9,99 грн за кг, крупа манная - на 4 коп. до 12,01 кг, масло сливочное - на 6 коп. до 36,47 грн за кг.


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