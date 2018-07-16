09:34 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине намерены повышать тарифы на проезд в поездах ежегодно

Уже в 2018-2019 годах тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

В Украине намерены повышать тарифы на проезд в поездах ежегодно

Об этом говорится в утвержденном правительством Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы.

Так, согласно постановлению, тарифы на грузоперевозки также могут возрастать на 25% ежегодно в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20%.

Правительство также напомнило, что в минувшем году рост тарифов на пассажирские ж/д перевозки составил 5,9%, грузовые – 15%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в связи с подорожанием проезда в Киеве в метро будут использовать вместо синих жетонов – зеленые. Так, в связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе - уже с доплатой.


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