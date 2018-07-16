В порту Мариуполя построят еще один терминал для зерна

По словам начальника мариупольского порта Александра Олейника, строительство первой очереди перевалочного комплекса стартовало на позапрошлой неделе.

Также в рамках проекта строительства зернового терминала в порту Мариуполя выполняются работы по реконструкции гидротехнической части причала.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост экспорта металлургической и сельскохозяйственной продукции. При этом основным экспортным сельхозтоваром, по мнению мастерства, будут оставаться зерновые культуры в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и прогнозированного роста объемов производства, а также действия экономических и торговых санкций как против России, так и со стороны РФ относительно европейских стран, что создает Украине определенные конкурентные преимущества.