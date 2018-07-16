12:11 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100198923:roman_z

В порту Мариуполя построят еще один терминал для зерна

Торговый морской порт города Мариуполь приступил к строительству специального перевалочного комплекса зерновых грузов. Об этом пишет ЦТС.

В порту Мариуполя построят еще один терминал для зерна

По словам начальника мариупольского порта Александра Олейника, строительство первой очереди перевалочного комплекса стартовало на позапрошлой неделе.

Также в рамках проекта строительства зернового терминала в порту Мариуполя выполняются работы по реконструкции гидротехнической части причала.

Как сообщал "УРА-Информ", Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует рост экспорта металлургической и сельскохозяйственной продукции. При этом основным экспортным сельхозтоваром, по мнению мастерства, будут оставаться зерновые культуры в условиях сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры и прогнозированного роста объемов производства, а также действия экономических и торговых санкций как против России, так и со стороны РФ относительно европейских стран, что создает Украине определенные конкурентные преимущества.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинские туристы вновь застряли в аэропорту Львова В Раду будет внесен законопроект о ВСУ по применению оружия в ООС, - Ирина Геращенко В Киеве разоблачили виртуальную порностудию - ФОТО, ВИДЕО Наличный доллар в понедельник упал до 26,31 гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив