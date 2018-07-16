Трамп заявил, что ЕС, Россия и Китай - торговые враги США

Об этом в воскресенье вечером, 15 июля, в интервью телеканалу CBS заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом, по его мнению, США имеют много врагов. Я думаю, что Европейский союз - враг, учитывая, как они ведут себя с нами в торговле. Россия наш враг в некотором отношении. Китай - конечно, враг в экономическом плане, - сказал Трамп, добавив, что он не считает эти страны "плохими", они просто являются конкурентами США.

Я уважаю лидеров этих стран. Но в торговом смысле они действительно воспользовались нами, и многие из этих стран входят в НАТО, и они не платят по своим счетам, - заявил президент США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на 16 июля назначена встреча президента СШ Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Накануне Трамп заявил, что у него нет высоких ожиданий от предстоящих переговоров с российским лидером.