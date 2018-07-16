Путин поставил условие, при котором сохранит транзит газа через Украину

Однако произойдет это лишь в том случае, если урегулируется спор между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в рамках Стокгольмского арбитража.

Об этом на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что намерен сохранить транзит газа через Украину в случае урегулирования спора "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитражном суде.

По словам российского президента, Трамп высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита газа через Украину. В связи с этим Путин заверил президента США в том, что Россия готова сохранить этот транзит, более того, Россия готова продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже.