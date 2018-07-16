19:31 16.07.2018 | Экономика | Новости
100198968:roman_z

Путин поставил условие, при котором сохранит транзит газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину сохранится.

Путин поставил условие, при котором сохранит транзит газа через Украину

Однако произойдет это лишь в том случае, если урегулируется спор между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом" в рамках Стокгольмского арбитража. 

Об этом на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки  заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что намерен сохранить транзит газа через Украину в случае урегулирования спора "Нафтогаза" и "Газпрома" в Стокгольмском арбитражном суде.

По словам российского президента, Трамп высказывал озабоченности в связи с возможным исчезновением транзита газа через Украину. В связи с этим Путин заверил президента США в том, что Россия готова сохранить этот транзит, более того, Россия готова продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году,  в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже.


Поделиться
Читайте также:
 
Во время встречи Трампа и Путина неизветные пытались захватить центр Хельсинки Засуха продолжает убивать природу Крыма Венгрия опять ополчилась на Украину из-за "языкового закона" В Интернет появилось первое видео встречи Трампа и Путина - ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив