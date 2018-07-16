Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии и США

В понедельник утром, 16 июля 2018 года, фьючерсы на североморскую марку нефти Brent снизились до доллара 74,81 доллара за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.
Отметим, что цены снижаются на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке. Таким образом, их стоимость на сегодняшний день составила на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По предварительным данным, фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 70,54 долларов за баррель, что на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия, а цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 495,5 юаня за баррель.
Добавим, что нефть дешевеет на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт нефтепродуктов почти на 100 процентов.