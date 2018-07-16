Нефть дешевеет на сигналах из Саудовской Аравии и США

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов Bloomberg.

Отметим, что цены снижаются на фоне ослабевших опасений о дефиците сырья на мировом рынке. Таким образом, их стоимость на сегодняшний день составила на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По предварительным данным, фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 70,54 долларов за баррель, что на 0,66 процента ниже предыдущего закрытия, а цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 495,5 юаня за баррель.

Добавим, что нефть дешевеет на данных о наращивании экспорта нефти Саудовской Аравией, а также на информации о планах США использовать нефть из стратегических резервов для сдерживания цен в случае их повышения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина нарастила экспорт нефтепродуктов почти на 100 процентов.