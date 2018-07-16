НБУ пересмотрел порядок учета реинвестируемых доходов банков в статистике по ПИИ

Регулятор, соответственно, пересмотрел статистические данные по внешнему сектору за 2017 год. Как сказано на веб-сайте центробанка в понедельник, 16 июля, чистый доход банков с прямыми инвестициями от операционной деятельности, с учетом доли участия прямого иностранного инвестора в капитале, был перенесен из статьи "реинвестированные доходы" в счете текущих операций в соответствующую статью в финансовом счете.

При этом реинвестированные доходы не включают реализованные и нереализованные холдинговые прибыли или убытки и отчисления в резервы.

При этом по данным НБУ, пересмотр не имел существенного влияния на показатели внешней устойчивости и, таким образом, дефицит текущего счета за 2017 год расширился до 2,4 миллиардов долларов с двух миллиардов долларов, или до 2,2% ВВП с 1,9% ВВП.

При этом операция была зеркально отражена в финансовом счете, где показатель ПИИ увеличился до 2,8 миллиардов долларов с 2,4 миллиардов долларов. В результате сальдо сводного платежного баланса за прошлый год осталось неизменным.

Центробанк также планирует пересмотреть совместно с Государственной службой статистики учет реинвестируемых доходов предприятий реального сектора и интегрировать их статистику внешнего сектора.

НБУ с первого квартала 2018 года также начал предоставлять Госстату данные по ПИИ банковского сектора для дальнейшего отображения в общей статистике по ПИИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 миллиардов гривен. Как сообщила накануне пресс-служба регулятора, эта сумма складывалась из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества и средств, полученных из других источников.