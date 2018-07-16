11:59 16.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в понедельник упал до 26,31 гривен

В обменных пунктах Украины в понедельник, 16 июля 2018 года, наличный доллар потерял копейку.

Наличный доллар в понедельник упал до 26,31 гривен

Наличный евро набрал три копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,31 гривен, а евро можно купить по 30,89 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,40 - 26,25, продажи 26,22 - 26,80 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,1396, продажи - 26,3184 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,71, продажи - 30,58 - 31,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,4126, продажи - 30,8987 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,145, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,844, продажи 4,262 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины по состоянию на понедельник, 16 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

100 долл - 2623,3225 грн;

100 евро - 3054,3344 грн;

10 российских рублей - 4,2112 грн.


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