21:32 16.07.2018 | Экономика | Новости
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"Газпром" продлит контракт с "Нафтогазом" если спор будет урегулирован, - Путин

Россия готова продлить контракт по транзиту газа через Украину.

В случае урегулирования спора между Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и российской компанией "Газпром" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма контракт будет продлен. Об этом в понедельник, 16 июля, на совместном с брифинге в Хельсинки в президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом заявил российский президент Владимир Путин.

Он также высказал озабоченность в связи с возможным прекращением транзита газа через Украину, пояснив, что он заверил Трампа в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора, - сказал Путин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин в Хельсинки заявил, что для России вопрос Крыма закрыт.


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