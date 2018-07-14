14:23 14.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Алжире Порошенко поменял посла - ФОТО

Сегодня, 14 июля, президент Украины Петр Порошенко назначил Максима Субха чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.

В Алжире Порошенко поменял посла - ФОТО

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Назначить Субха Максима Алиевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в указе.

Субха считается одним из лучших арабистов в современной Украине и уж точно его позиция, знания и понимание менталитета арабов помогут Украине наладить необходимые для страны позитивные торгово-экономические отношения с постоянно растущим регионом Магриба.

Стоит отметить, что Алжир в ближайшие годы могут ожидать большие трансформации, следовательно для украинских дипломатов будет много работы в этом государстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко личным указом назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии.


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