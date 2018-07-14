В Алжире Порошенко поменял посла - ФОТО

Об этом передает пресс-служба главы государства.

"Назначить Субха Максима Алиевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в указе.

Субха считается одним из лучших арабистов в современной Украине и уж точно его позиция, знания и понимание менталитета арабов помогут Украине наладить необходимые для страны позитивные торгово-экономические отношения с постоянно растущим регионом Магриба.

Стоит отметить, что Алжир в ближайшие годы могут ожидать большие трансформации, следовательно для украинских дипломатов будет много работы в этом государстве.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко личным указом назначил Виталия Москаленко послом в Болгарии.