Рынки ЕС заполонили украинские агротовары

Украина увеличила экспорт аграрных товаров на рынки Евросоюза. Об этом передает пресс-служба Министерства аграрной политики.
Сообщается, что с начала года страна увеличила экспорт на 13 млн долларов, всего же сумма продаж составила около 2,3 млрд долларов. Только за один май внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8 процентов.
Наибольший экспорт в летнее межсезонье наблюдается для следующих товаров:
зерновые злаки - почти 862 млн долларов
- масло - 465,8 млн долларов
- остатки и отходы пищевой промышленности - 220 млн долларов
- семена масличных культур - 211,5 млн долларов
- мясо птицы и субпродукты - 100,5 млн долларов.
Существенно увеличился экспорт и других продуктов питания:
- соков - на 11 млн долларов, а это почти в два раза;
- кондитерских изделий из сахара - на 8,3 млн долларов, или на 89,4 процентов;
- шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 6,5 млн долларов (на 66,2 процентов);
- овощей бобовых сушеных - на 6,5 млн долларов (в 2,4 раза);
- яиц птицы без скорлупы и яичных желтков - на 6,1 млн долларов (или 20 раз).
Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки.