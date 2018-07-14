Рынки ЕС заполонили украинские агротовары

Сообщается, что с начала года страна увеличила экспорт на 13 млн долларов, всего же сумма продаж составила около 2,3 млрд долларов. Только за один май внешнеторговый оборот между Украиной и странами ЕС увеличился на 7,8 процентов.

Наибольший экспорт в летнее межсезонье наблюдается для следующих товаров:

зерновые злаки - почти 862 млн долларов

- масло - 465,8 млн долларов

- остатки и отходы пищевой промышленности - 220 млн долларов

- семена масличных культур - 211,5 млн долларов

- мясо птицы и субпродукты - 100,5 млн долларов.

Существенно увеличился экспорт и других продуктов питания:

- соков - на 11 млн долларов, а это почти в два раза;

- кондитерских изделий из сахара - на 8,3 млн долларов, или на 89,4 процентов;

- шоколада и других продуктов с содержанием какао - на 6,5 млн долларов (на 66,2 процентов);

- овощей бобовых сушеных - на 6,5 млн долларов (в 2,4 раза);

- яиц птицы без скорлупы и яичных желтков - на 6,1 млн долларов (или 20 раз).

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала 2018 года Украина экспортировала почти 38 млн тонн зерновых культур на внешние рынки.