Украине прогнозируют дефолт без кредита МВФ

В Ассоциации отмечают, что для нашей страны крайне важно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом до 20 июля.

А все потому, что через неделю МВФ идет на каникулы, а перенос приезда миссии МВФ осенью приведет к риску неполучения правительством нового транша.

Как пояснил глава Ассоциации Томаш Фиала, перенос переговоров о сотрудничестве с МВФ на осень, приведет к тому, что к требованиям относительно цен на газ для населения добавятся требования относительно сбалансирования бюджета.

Этот процесс может затянуться до следующего года и тогда стране может угрожать невыполнение обязательств по договорам займа.

В бизнес ассоциации объясняют, что МВФ не практикует ведение переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний.

Как сообщал "УРА-Информ", 12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки в законе о "Высшем антикоррупционном суде", по подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.