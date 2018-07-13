17:15 13.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине прогнозируют дефолт без кредита МВФ

Организация международного бизнеса в Украине "Европейская бизнес ассоциация" спрогнозировала, что будет с украинской экономикой в случае если не сотрудничество с МВФ не возобновится в ближайшее время.

Украине прогнозируют дефолт без кредита МВФ

В Ассоциации отмечают, что для нашей страны крайне важно возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом до 20 июля.

А все потому, что через неделю МВФ идет на каникулы, а перенос приезда миссии МВФ осенью приведет к риску неполучения правительством нового транша.

Как пояснил глава Ассоциации Томаш Фиала, перенос переговоров о сотрудничестве с МВФ на осень, приведет к тому, что к требованиям относительно цен на газ для населения добавятся требования относительно сбалансирования бюджета.

Этот процесс может затянуться до следующего года и тогда стране может угрожать невыполнение обязательств по договорам займа.

В бизнес ассоциации объясняют, что МВФ не практикует ведение переговоров о сотрудничестве со странами во время избирательных кампаний.

Как сообщал "УРА-Информ", 12 июля депутаты Верховной Рады проголосовали за поправки в законе о "Высшем антикоррупционном суде", по подотчетности апелляций по делам, связанным с коррупцией, которые требовали в МВФ.


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