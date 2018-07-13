10:30 13.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко поддержал покупку газа на границе с Россией

Глава украинского государства Петр Порошенко считает оптимальной модель покупки российского газа на украинско-российской границе.

Порошенко поддержал покупку газа на границе с Россией

Об этом он заявил 12 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам президента, среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины "в европейские модели, в европейские сектора" после получения безвизового режима и выполнения первой части программы по соглашению об ассоциации с ЕС. В частности, энергетический союз, включая вопросы энергетической безопасности.

Так, Порошенко считает, что Украина как часть Европы могла бы покупать российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Европе необходимо усилить санкции в отношении России и начать "подтягивать" развивающиеся страны к рыночным стандартам ЕС. В официальном уведомлении украинского МИДа говорится, что завершение строительства "Северного потока-2" может полностью подорвать суверенитет некоторых европейских государств.


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