Почти четверть украинских рабочих трудиться в "тени"

Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

По его словам, стремительная динамика роста занятого населения, а этот показатель в этом году поднялся до 16 млн человек, свидетельствует о росте трудоустроенного населения, что называется "неофициально". Кроме того, падение уровня безработицы до 9,7 процентов по методологии МОТ является показателем, характеризующим постепенный выход рынок труда из кризиса. Из "тени" в том числе.

Напомним, что по состоянию на 2014 год эта цифра уменьшалась до 42 процентов, а к 2018 году в тень ушли еще три процента предприятий. Это связано прежде всего со слабым правовым полем защите частных предприятий и их субъектов, а также внешнего давления на бизнес, коррупции и слабой экономической активности украинских граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно внедрения правок в некоторые законодательные акты Украины про развитие изготовления теруарных вин и натуральных медовых напитков.