21:47 13.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Почти четверть украинских рабочих трудиться в "тени"

Более 22 процентов украинского трудоспособного населения имеет занятость в "теневом секторе" бизнеса. 

Почти четверть украинских рабочих трудиться в

Об этом заявил и. о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко.

По его словам, стремительная динамика роста занятого населения, а этот показатель в этом году поднялся до 16 млн человек, свидетельствует о росте трудоустроенного населения, что называется "неофициально".  Кроме того, падение уровня безработицы до 9,7 процентов по методологии МОТ является показателем, характеризующим постепенный выход рынок труда из кризиса. Из "тени" в том числе.

Напомним, что по состоянию на 2014 год эта цифра уменьшалась до 42 процентов, а к 2018 году в тень ушли еще три процента предприятий.  Это связано прежде всего со слабым правовым полем защите частных предприятий и их субъектов, а также внешнего давления на бизнес, коррупции и слабой экономической активности украинских граждан. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко подписал закон касательно внедрения правок в некоторые законодательные акты Украины про развитие изготовления теруарных вин и натуральных медовых напитков. 


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