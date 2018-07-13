Парламент выделил госшахтам дополнительные дотации на 1,4 миллиарда

За принятие законопроекта №8362 в целом проголосовал 261 парламентарий на заседании в пятницу.

Изначально нардепы предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.

Также предлагается предоставить Кабмину право перераспределять конфискованные по коррупционным делам средства.

По данным Минэнерго, на 1 июня долги по зарплате шахтерам составляли 378 млн грн. В то же время в Независимом профсоюзе горняков утверждают, что долг перед шахтерами составляет 1,1 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.