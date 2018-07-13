12:54 13.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Парламент выделил госшахтам дополнительные дотации на 1,4 миллиарда

Верховная Рада решила выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. 

Парламент выделил госшахтам дополнительные дотации на 1,4 миллиарда

За принятие законопроекта №8362 в целом проголосовал 261 парламентарий на заседании в пятницу.

Изначально нардепы предлагали выделить 2,8 млрд грн дотаций, но в ходе рассмотрения сумма была уменьшена в два раза.

Также предлагается предоставить Кабмину право перераспределять конфискованные по коррупционным делам средства.

По данным Минэнерго, на 1 июня долги по зарплате шахтерам составляли 378 млн грн. В то же время в Независимом профсоюзе горняков утверждают, что долг перед шахтерами составляет 1,1 млрд грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.


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  • Горняки шахты №10 в Нововолынске Волынской области уже вторые сутки отказываются подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате.
 
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