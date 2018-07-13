НБУ прогнозирует подорожание коммунальных услуг в этом году

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Так, предполагается, что рост цен на газ и комуслуги в этом году будет на уровне 25%. Влияние этого повышения на инфляцию, где-то 0,9 п.п.

При том Сологуб добавил, что в следующем году НБУ закладывает повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 15%.

Также он сравнил украинские и мировые цены, разница в которых более 40%. Предполагается, что этот дифференциал будет преодолен где-то за два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с подорожанием проезда в Киеве в метро будут использовать вместо синих жетонов – зеленые. Так, в связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе - уже с доплатой.