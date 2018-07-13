11:32 13.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ прогнозирует подорожание коммунальных услуг в этом году

Национальный банк Украины ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25 процентов в текущем году.

НБУ прогнозирует подорожание коммунальных услуг в этом году

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Так, предполагается, что рост цен на газ и комуслуги в этом году будет на уровне 25%. Влияние этого повышения на инфляцию, где-то 0,9 п.п.

При том Сологуб добавил, что в следующем году НБУ закладывает повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 15%.

Также он сравнил украинские и мировые цены, разница в которых более 40%. Предполагается, что этот дифференциал будет преодолен где-то за два года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в связи с подорожанием проезда в Киеве в метро будут использовать вместо синих жетонов – зеленые. Так, в связи со сменой тарифа появятся зеленые жетоны. Обменять старые жетоны на новые можно без доплаты на протяжении июля, в августе - уже с доплатой.


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